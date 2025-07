Bayern Monaco, l’infortunio di Musiala rivoluziona le strategie di mercato: quattro nomi per sostituirlo

Il Bayern Monaco costretto a rivoluzionare i piani del calciomercato dopo il brutto infortunio di Jamal Musiala: ecco i nomi per sostituirlo

Il grave infortunio di Jamal Musiala ha stravolto i piani estivi del Bayern Monaco. Il talento tedesco, al rientro da un lungo stop, è stato costretto a lasciare nuovamente il campo nella sfida del Mondiale per Club contro il PSG, compromettendo sia la preparazione della nuova stagione che l’intera strategia di mercato del club. Il danno sportivo si accompagna a un danno d’immagine e gestionale: l’infortunio è avvenuto in una competizione già discussa, organizzata con la regia congiunta di FIFA, DAZN e investitori sauditi, che ora appare ancora più indigesta ai tifosi bavaresi.

Il montepremi garantito dalla FIFA – circa 52 milioni di euro – non basta a lenire il peso di un’assenza come quella di Musiala. Per il Bayern, si tratta ora di intervenire sul mercato in modo deciso. Il primo obiettivo resta Nick Woltemade, giovane jolly offensivo dello Stoccarda, già nel mirino dei bavaresi prima dell’infortunio e ora diventato una priorità assoluta. I contatti sono avviati, ma il club svevo sa di avere il coltello dalla parte del manico e ha già fissato un prezzo importante per il 23enne.

Woltemade potrebbe non bastare. La rosa del Bayern è ridotta e priva di alternative vere in zona offensiva, anche al netto dell’infortunio di Musiala. Guerreiro, Olise e il giovane Bischof sono opzioni interne, ma non rappresentano soluzioni strutturali. Le partenze (annunciate o possibili) di Sané e Müller rischiano di svuotare del tutto il reparto creativo. Da qui l’attenzione su nomi ben più costosi: Luis Diaz, Cody Gakpo, Gabriel Martinelli e Rodrygo sono i profili sul taccuino di Max Eberl. Tutti difficilmente accessibili sotto i 70-80 milioni.

Dopo il no di Wirtz e il mancato affondo per Nico Williams, il Bayern si trova ora costretto a cambiare strategia. Quella che doveva essere un’estate di equilibrio e risparmio rischia di trasformarsi in una corsa contro il tempo, e contro il bilancio.