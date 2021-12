Bayern Monaco, Neuer: «Il Salisburgo ha creato problemi anche ad altri avversari»

Manuel Neuer affronta l’argomento Champions. Le parole del portiere del Bayern Monaco sul sorteggio con il Salisburgo

Ai canali ufficiali del club, Manuel Neuer ha commentato il sorteggio di Champions League del Bayern Monaco.

DICHIARAZIONI – «Li conosciamo bene, lì abbiamo già affrontati in Champions League. Non sarà facile ma dobbiamo avere fiducia e voler uscire dal campo vincendo entrambe le partite. Loro sono passati meritatamente alla fase ad eliminazione diretta e hai già creato problemi a grandi avversari. Sappiamo che giocano un buon calcio. Entriamo in campo da favoriti, ma non sottovalutiamo nessun avversario».