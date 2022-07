Leroy Sané fa muro alla partenza dal Bayern Monaco. L’esterno offensivo non ha intenzione di cambiare maglia

Come riferito dalla BILD, Leroy Sané non ha alcuna intenzione di lasciare il Bayern Monaco in questa sessione di mercato estiva.

Respinte le richieste arrivate al suo entourage, il classe 1996 è pronto a proseguire ulteriormente la propria avventura in Baviera.