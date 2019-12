Belfodil contro l’Hoffenheim: «Hanno messo a rischio la mia carriera»

Belfodil accusa l’Hoffenheim di non averlo curato per la rottura del crociato: «Non c’è più fiducia»

Definitiva e rumorosa rottura tra Ishak Belfodil e l’Hoffenheim. L’attaccante algerino, con un passato in anche con la maglia dell’Inter, ha infatti accusato il club tedesco di non averlo curato a dovere dopo la rottura del crociato. Ecco le parole dell’ex Inter alla Bild.

«Sono stato fortunato che non sia andata peggio. La mia carriera è stata messa a rischio incautamente. Non c’è più fiducia. Dopo il mio intervento ho trascorso tre giorni a Hoffenheim per le cure ma dato che nessun dirigente o l’allenatore hanno ritenuto di chiedermi come stessi, non volevo disturbarli e sono andato a Parigi dai miei medici».