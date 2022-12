Belgio, Hazard lascia la nazionale: «Oggi volto pagina, la prossima generazione è pronta»

Eden Hazard, attaccante del Real Madrid e fino a pochi giorni fa al Mondiale con il Belgio, ha deciso di lasciare la nazionale

Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, dopo l’eliminazione dal Mondiale con il Belgio ha deciso di lasciare la nazionale. Il giocatore lo ha comunicato con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram.

PAROLE – «Oggi volto pagina. Grazie per il tuo amore. Grazie per il vostro impareggiabile supporto. Grazie per tutti i momenti gioiosi che abbiamo condiviso dal 2008. Oggi ho deciso di porre fine alla mia carriera da internazionale. La prossima generazione è pronta. Mi mancherai tantissimo».