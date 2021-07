Belgio Italia, Monaco sommersa da un’onda azzurra: l’Allianz Arena canterà l’Inno di Mameli

All’Allianz Arena ci sarà una superiorità di tifosi azzurri in Belgio-Italia, grazie soprattutto ai tanti italiani che vivono in Germania

La vigilia di Belgio-Italia è arrivata. La tensione comincia a sentirsi nell’aria e c’è chi ancora cerca il biglietto dell’ultimo minuto per volare a Monaco e andare a sostenere gli Azzurri. Ma l’Allianz Arena sarà comunque colorata quasi interamente d’azzurro e con il nostro tricolore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, dei 14.500 posti consentiti nello stadio bavaresi circa l’80% sarà occupato da tifosi italiani. Saranno in circa 10mila, quindi, a sostenere la Nazionale di Roberto Mancini e molti di questi tifosi saranno coloro che vivono da tempo in Germania ma che non hanno dimenticato le loro radici. C’è grande voglia di Italia, tanto che in tanti avrebbero scomodato anche amici influenti pur di trovare un biglietto per questo quarto di finale.