Belgio, Lukaku si allena ancora a parte: in dubbio per la sfida all’Inghilterra

Romelu Lukaku si sta allenando a parte con la Nazionale belga da giovedì: in dubbio per le sfide contro Inghilterra e Danimarca

Romelu Lukaku continua a lasciare in apprensione il ct del Belgio Roberto Martinez. Il centravanti, reduce da un risentimento agli adduttori della coscia sinistra, si sta allenando a parte da giovedì per provare a mettersi a disposizione del ct per le gare di Nations League con Inghilterra e Danimarca, in programma rispettivamente domani e mercoledì.

Big Rom è comunque ancora in dubbio per le due sfide. Intanto una buona notizia dopo la positività di Kaminski. Tutti i componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al Coronavirus