Scambio di mercato tra Milan e Torino con Belotti in rossonero e Cutrone in granata? C’è la prima offerta del Milan

Il Milan segue Mario Mandzukic (Leggi anche: Milan-Mandzukic: tentazione rossonera) ma valuta anche e soprattutto Andrea Belotti per l’attacco. L’attaccante del Torino, apprezzato da Rino Gattuso ed elogiato pubblicamente dall’allenatore rossonero prima e dopo la sfida tra Torino e Milan di mercoledì scorso, è ancora un obiettivo del club milanista. Il Milan cerca un nuovo centravanti per cercare il mal di gol delle punte e il Gallo potrebbe fare al caso dei rossoneri. Secondo Tuttosport il Milan avrebbe presentato una prima offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Patrick Cutrone.

Il giovane attaccante classe 1998 potrebbe diventare un’importante pedina di scambio per il club milanista. Il presidente Cairo però, forte della clausola da 100 milioni inserita nell’accordo con il Gallo, ha rifiutato la proposta milanista. Sondaggi esplorativi da parte del Milan in attesa di capire quali saranno le sanzioni in arrivo dall’UEFA e che potrebbero limitare il mercato in entrata e modificare e condizionare quello in uscita. Cairo non vuole privarsi del suo centravanti ma a fine stagione bisognerà fare il punto della situazione con il Gallo e capire meglio la sua volontà: Belotti resterà ancora a Torino? Il Milan spera di no e presto tornerà nuovamente alla carica.