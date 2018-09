SOS Belotti: 1 gol in quattro gare, il Toro ha un problema in attacco

Appena un gol maturato dal reparto offensivo granata: cosa va e cosa non va nel modo di giocare di Andrea Belotti

Quattro reti realizzate, quattro reti subite in quattro partite disputate, ma di queste reti solo una proveniente dal reparto offensivo del Toro. Snocciolando alcuni numeri dell’inizio di stagione granata, suona un primo campanello d’allarme per Walter Mazzarri, costretto a fare i conti con un problema attaccanti. Due gol sia per Meitè che per N’Koulou e uno per Andrea Belotti, capitano e leader offensivo granata. Il gioco mazzariano non è certo famoso per lo spettacolo proposto ma il Toro sa quando dare la sterzata decisiva e prendere in mano la partita, tuttavia riesce a concretizzare troppo poco la mole di gioco creata. Parte del problema è imputabile a Belotti.

L’affinità tra Zaza e il capitano del Toro è ancora da raffinare, questo è fuori di dubbio. Ma il capitano del granata sembra soffrire l’assenza di Iago Falque. Quando lo spagnolo non c’è, come a Udine, il Toro è costretto a mutare completamente modo di giocare. Zaza e Belotti sono infatti due prime punte abituati a fare movimenti simili, rischiando di attaccare nella medesima zona di campo. Un’intesa ancora da completare, ma Mazzarri è fiducioso nella buona riuscita del progetto provando a mettere a disposizione della squadra due autentiche bocche di fuoco.

Quello su cui può contare attualmente Mazzarri è l’atteggiamento mostrato dal Belotti. L’ex Palermo sembra rigenerato rispetto a quell’abulico e depresso dell’anno scorso. Il tecnico granata non ha lesinato complimenti e applausi durante le conferenze stampa, promuovendo la voglia e la determinazione che Belotti sta mettendo in ogni partita. I gol non tarderanno ad arrivare, magari già dalla prossima delicatissima sfida contro il Napoli.