Il difensore del Leicester, Yohan Benalouane, ha intenzione di lasciare la Premier League e ha messo la Serie A in cima alle sue preferenze

Yohan Benalouane è impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018 e curiosamente si è ritrovato nel suo gruppo l’Inghilterra, Paese che ha intenzione di lasciare in estate. Il difensore tunisino non sembra essersi trovato bene a Leicester e nella stagione appena conclusa ha collezionato 1 presenza in Premier League e 3 in FA Cup. L’ex Atalanta ha comunicato senza mezzi termini di essere sul mercato e che l’Italia sarebbe una destinazione decisamente gradita.

«La Serie A è il mio campionato preferito, abito lì, tornare sarebbe un grande piacere. Adesso vedremo, il mercato è appena aperto. È un obiettivo tornare nel Paese che considero come il mio. – ha detto Benalouane – Per me, chiaramente, l’utilizzo di me al Leicester non è abbastanza, mi dispiace per questa situazione perché quando ho giocato ho fatto bene. Non mi hanno dato fiducia e questo non lo controllo io, mi alleno bene. È la vita del professionista, pensavo di avere più continuità, ho giocato solo in coppa.».