Benatia e la Roma: «Vicino al ritorno, ci sarei andato a piedi»

Medhi Benatia è stato vicino al ritorno alla Roma, lo scorso gennaio. La conferma arriva dallo stesso difensore

«Abbiamo cercato di riportarlo a Roma lo scorso anno, prima che andasse a giocare in Qatar. Gli voglio bene» ha rivelato a Sky Sport Federico Balzaretti. Un retroscena di calciomercato su Medhi Benatia, confermato dallo stesso difensore.

«E’ vero, sarei tornato a piedi alla Roma. Purtroppo non si è potuto fare, ma quando ho visto che non avevo spazio alla Juve e ho visto che l’avventura alla Juve era finita erano due le opzioni: o andare in Qatar per la mia famiglia o tornare a Roma. Massara e Balzaretti hanno cercato di chiudere l’affare, ma purtroppo non è stato possibile e adesso sono in Qatar».