BeNeLiga: la proposta che può unire Eredivisie e Pro League

Progetto in cantiere per la creazione di una lega unica per Belgio e Olanda: ecco la BeNeLiga. Le indiscrezioni

Novità importanti per il calcio europeo. Belgio e Olanda sono al lavoro per creare un campionato a 18 squadre che unisca Eredivisie e Pro League, per riuscire a ridurre il gap con le altre leghe.

A svelarlo è il presidente del Bruges Bart Verhaeghe, intervenuto ai microfoni di Le Monde. Si spera di risolvere tutti i problemi legati ai diritti televisivi e la gestione delle retrocessioni nelle leghe minori entro il 2021.