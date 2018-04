Benevento-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Benevento-Juventus, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

Benevento-Juventus: diretta live e sintesi

Benevento-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Benevento-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Sandro, Djuricic; Brignola, Diabatè, Guilherme. Allenatore: Roberto De Zerbi.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczeny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Benevento-Juventus: i precedenti del match

Quella dello Stadio Vigorito sarà la seconda gara che vede contrapposte Juventus e Benevento. L’unico precedente risale al 5 novembre 2017, gara d’andata dell’attuale campionato: risultato finale 2-1 per la formazione di Massimiliano Allegri, che ha ottenuto i tre punti non senza fatica. Campani in vantaggio al 19’ con una punizione telecomandata di Amato Ciciretti, gara ribaltata nella ripresa grazie alle reti di Gonzalo Higuain al 57’ e di Juan Cuadrado al 65’.

Benevento-Juventus: l’arbitro del match

Sarà Fabrizio Pasqua l’arbitro di Benevento-Juventus. Il fischietto della sezione di Tivoli sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e La Rocca, mentre il quarto uomo sarà Nasca. Addetti al Var, infine, La Penna e Schenone. Sono 14 le gare dirette in questa stagione dall’arbitro classe 1982: 43 ammoniti, 1 espulso per doppia ammonizione e 1 rigore assegnato. Due precedenti con la Juventus, le vittorie contro Spal (4-1) e Sassuolo (7-0), tre con il Benevento, le sconfitte con Sampdoria (2-1), Spal (1-2) e Fiorentina (1-0).

Benevento-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Benevento-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.