Benevento, Vigorito confessa: «Ibrahimovic? Ho provato a prenderlo»

Benevento, la confessione del patron Vigorito: «Ho pensato seriamente a Ibrahimovic, poi ho parlato con Inzaghi…»

Il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ha confessato ai microfoni di Ottochanneltv di aver fatto un serio tentativo per portare Zlatan Ibrahimovic alla corte di Pippo Inzaghi. Ecco le parole del patron:

«In Serie A abbiamo portato a Benevento calciatori dalla caratura internazionale, come i vari Sagna, Guillherme, Diabaté e altri. E’ chiaro che Ibrahimovic sarebbe stato un colpo da centodieci e non da novanta. Ci ho pensato seriamente, ne ho parlato con Inzaghi che però mi ha fatto capire che non era il caso».