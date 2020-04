Benevento, Vigorito: «Interessi comuni, ma la divisione è palese»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«Io lavoro per tentare di raccogliere il frutto di un anno di sacrifici. Ma, purtroppo, non dipende dalla nostra volontà. Dico solo che se il Benevento non dovesse ripartire dalla A sarebbe un’ingiustizia enorme e intollerabile. Il concetto di merito sportivo l’ho subito per 9 anni in C. Ogni volta che si creavano le condizioni per un ripescaggio, mi dicevano che c’era chi aveva più meriti».

DIVISIONE – «Il calcio si è organizzato in Leghe e aderisce alla Figc. Ci sono interessi comuni, ma una divisione palese. È il tempo di superare questa frattura».