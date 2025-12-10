Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul possibile arrivo di Mainoo...»

Benfica Napoli, Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla sfida di Champions League. Ecco cosa ha detto

PARTITA – «Sia noi che loro ci giochiamo tanto. Abbiamo qualche problema a centrocampo, ma non deve essere una scusa andiamo avanti».

PERIODO – «Faccio i complimenti ai ragazzi per essere usciti da questo momento negativo con grande unione. Siamo molto orgogliosi di loro».

MAINOO – «Dobbiamo fare le giuste valutazioni. E’ un calciatore accostato a noi da agosto, ma la squadra sta facendo bene e si è consolidata. Vedremo più in là».