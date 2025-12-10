Napoli News
Pagelle Benfica Napoli, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League
Pagelle Benfica Napoli, ecco i TOP e FLOP del match della sesta giornata della League Phase di Champions League andato in scena alle 21
Il Napoli cade ancora in Champions League. I partenopei vengono sconfitti 2-0 dal Benfica e vedono complicarsi il proprio cammino. Ora servono almeno sei punti per approdare alla fase successiva.
Benfica (4-2-3-1): Trubin 6.5; Dedic 6.5, Araújo 6.5, Otamendi 6.5, Dahl 6.5; Barrenechea 6.5, Rios 7; Aursnes 7 (90’+4 Freitas), Barreiro 7 (90’+5 Neto), Sudakov 6.5 (76′ Antonio Silva s.v.); Ivanovic 7 (76′ Pavlidis 6.5)
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5 (46′ Politano 5.5), Rrahmani 5, Buongiorno 5.5 (59′ Juan Jesus 5); Di Lorenzo 5, Elmas 4.5 (81′ Vergara s.v.), McTominay 5, Olivera 5 (46′ Spinazzola 5.5); Neres 5, Lang 5 (74′ Lucca s.v.); Hojlund 5.