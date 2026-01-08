Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, Mourinho furioso: «Noi orribili, ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!»

Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, KO in semifinale con lo Sparta Braga: le dure parole del tecnico José Mourinho nel postpartita

Il Benfica crolla in semifinale di Allianz Cup, battuto nettamente dallo Sporting Braga per 3-1. La sconfitta ha scatenato l’ira di José Mourinho, allenatore delle Aguias, che ai microfoni di Sport TV ha analizzato il match senza cercare scuse. Lo Special One ha ammesso che la sua squadra ha meritato il ko, criticando aspramente un primo tempo definito orribile e costellato di errori tecnici. Pur citando un rigore dubbio assegnato dall’arbitro, il tecnico ha bocciato severamente le prestazioni individuali dei suoi giocatori, giudicandole inaccettabili per il livello della competizione.

SUL MATCH – «Cosa non ha funzionato? Chiedo scusa allo Sparta Braga e a Carlos (Vicens, l’allenatore avversario, ndr), ma non riesco a dire che lo Sparta Braga abbia meritato di vincere. Devo invece dire che il Benfica ha meritato di perdere. Siamo stati noi a fare un primo tempo orribile, fatta eccezione per i primi cinque minuti, in cui abbiamo avuto un’occasione per segnare. Ma dal momento in cui João Pinheiro (l’arbitro, ndr) ha assegnato il rigore, che si è visto essere fuori area, c’è stato un clic inspiegabile di negatività, di nervosismo, di qualità orribile nel possesso palla, con perdite di palla incredibili, con continui contropiedi».

ERRORI – «Con così tanti errori tecnici, è stato un primo tempo orribile a tutti i livelli. Inaccettabile in una semifinale di una competizione, inaccettabile anche se fosse stata una partita di precampionato con i nostri vicini del Seixal, fosse l’Amora… Nel secondo tempo siamo stati una squadra che ha iniziato a mettere lo Sparta Braga alle corde. Avevamo detto all’intervallo che era importante aumentare la pressione . Anche il terzo gol è inspiegabile. Per ribaltare la situazione non possiamo commettere errori difensivi. Facciamo le sostituzioni di Ivanovic e Lopes Cabral per dare più profondità e presenza in area e poi, su una palla inattiva lontana dall’area, subiamo il terzo gol. È stata la ciliegina sulla torta per chi meritava di perdere».

