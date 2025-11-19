Benfica, Andreas Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena. Il motivo

Benfica, Schjelderup finisce sotto processo: condanna a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale. Il motivo

Andreas Schjelderup, giovane calciatore norvegese del Benfica, è stato condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena. La sentenza è arrivata dopo che il giocatore ha diffuso un video classificato come “di categoria 2” insieme ad alcuni amici, un episodio che ha sollevato grande attenzione mediatica e giudiziaria.

Secondo l’accusa, Schjelderup ha violato l’articolo 235 della legge danese, che punisce il possesso e la condivisione di materiale sessuale raffigurante persone minorenni. In aula, il calciatore ha ammesso la propria responsabilità, spiegando di aver ricevuto il video tramite Snapchat come uno scherzo di cattivo gusto e di averlo successivamente inoltrato a un gruppo ristretto di quattro amici.

Durante il processo, Schjelderup ha aggiunto che fin dai primi secondi del filmato era evidente che i soggetti ripresi fossero minori di 18 anni. La sua confessione ha contribuito alla decisione del tribunale, che ha optato per una pena sospesa, sottolineando comunque la gravità del reato e l’importanza di sensibilizzare i giovani sull’uso responsabile dei contenuti digitali.

