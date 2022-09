Benfica, Schmidt: «Juve? Gara difficile, ma noi abbiamo basi solide»

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato del match di Champions League contro la Juve di mercoledì prossimo

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato in vista del match di mercoledì con la Juve.

LE PAROLE – «Sarà un’altra partita difficile e soprattutto in trasferta. Abbiamo tre giorni per riprenderci dalla fatica dell’ultima gara e prepararci per un appuntamento importante. Abbiamo avuto una buona e solida base, servirà la massima concentrazione per poter fare punti».