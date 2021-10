Bennacer: «Fallo contro il Porto? Ho sentito una spinta e una botta in testa»

Ismael Bennacer parla del gol subito dal Milan contro il Porto e del presunto fallo non fischiato dall’arbitro Brych

«Non so se avrebbe potuto fischiare fallo. Io sono andato verso il pallone e non ho visto il giocatore ma ho sentito una spinta e una botta in testa. Non sono arbitro, pertanto non posso dire se potesse intervenire. Noi dobbiamo fare meglio perché non possiamo sempre parlare di arbitri. Per passare il turno dobbiamo fare punti nel girone di ritorno, alzare la testa e imparare da queste partite».