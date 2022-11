Bereszynski: «Alla Samp momenti difficili, in Nazionale è diverso»

Bereszynski ha parlato del complicato avvio di stagione con la Sampdoria e delle prestazioni a Qatar 2022 con la Polonia

Bartosz Bereszynski ha raccontato il complicato avvio di stagione con la Sampdoria e le prestazioni a Qatar 2022 con la Polonia. Le sue parole asportowefakty.wp.pl.

LE PAROLE – «Giochi ogni tre giorni, perdi, sei in fondo alla classifica. Ci sono stati momenti difficili alla Sampdoria, mentre la nazionale è un mondo diverso. Dopo qualche giorno con la Polonia ho provato emozioni diverse. Anche la mia famiglia ha notato il cambiamento dicendomi che avevo un’energia diversa. Conosco le mie qualità, ho lavorato sodo. Per me un buon contrasto è come un gol, anche se sarebbe bello segnare un giorno».