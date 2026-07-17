L’ex centrocampista dell’Inter Berti rende omaggio al tecnico scomparso e ripensa alla corsa scudetto della stagione 1992/93

La scomparsa di Osvaldo Bagnoli ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio italiano. L’ex allenatore, entrato nella storia per l’indimenticabile scudetto conquistato con il Verona nella stagione 1984/85, ha lasciato un segno anche nelle altre piazze in cui ha lavorato, tra cui l’Inter, guidata nella stagione 1992/93 fino a un sorprendente secondo posto alle spalle del Milan.

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A ricordarlo è stato Nicola Berti, che ai microfoni di Internews24 ha ripercorso quei mesi vissuti in nerazzurro, soffermandosi sia sulle qualità umane del tecnico sia su quella memorabile rincorsa al vertice del campionato.

LE SUE PAROLE – «Si, Osvaldo è una grandissima persona. Non di tante parole, ma di fatti importanti. Avevamo fatto un campionato magico, stavamo recuperando il Milan, c’era il derby a poche giornate dalla fine, che feci gol io, e poi pareggiò Gullit e basta, arrivammo a un pelo dalla rimonta. Saremmo andati a un punto dalla rimonta, adesso sono passati tanti anni non ricordo se saremmo andati a un punto o due punti, ma avevamo fatto un campionato molto decente, bello. Ma lui era una grande persona ed era voluto bene da tutti, e basta. Più di così… dispiace».