Biglietti Inter Milan, al via la vendita libera per il derby di San Siro. Come andare ad acquistare il tagliando per il match del 23 novembre

Biglietti Inter Milan: al via la vendita libera per il derby di San Siro. La stracittadina di Milano si avvicina sempre di più: come acquistare il tagliando.

Da oggi è ufficialmente iniziata la vendita libera dei biglietti Inter Milan, l’ultima fase per assicurarsi un posto al derby della Serie A 2025/26. L’attesissimo incontro tra Inter e Milan si giocherà domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, davanti a un pubblico che si preannuncia da tutto esaurito.

Il club nerazzurro, tramite un comunicato ufficiale, ha illustrato tutte le modalità di acquisto e le fasi già concluse. Dopo le vendite riservate agli abbonati Serie A Enilive 25-26, ai soci Inter Club e agli iscritti al programma INTERISTA, da oggi i biglietti Inter Milan sono disponibili per tutti i tifosi.

Come acquistare i biglietti Inter Milan

La vendita dei tagliandi avviene esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale inter.it/tickets. Nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, la prima finestra è stata riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che fino alle ore 15:00 hanno potuto accedere a una presale esclusiva. Dalle ore 16:00, la vendita libera dei biglietti Inter Milan è aperta a tutti i tifosi, fino ad esaurimento posti.

Ogni utente potrà acquistare fino a due biglietti, scegliendo tra i diversi settori dello stadio. I prezzi variano in base alla categoria e alla visibilità, mentre il secondo anello blu sarà riservato ai tifosi del Milan, con un costo di 49 euro comprensivo di prevendita.

Cambio utilizzatore e rivendita

Per i biglietti a tariffa PLUS, è consentito un cambio utilizzatore una sola volta, a partire da 48 ore prima del match. Non è invece previsto per i biglietti a tariffa BASE. Gli abbonati FULL e PLUS potranno inoltre utilizzare la piattaforma ufficiale di rivendita, qualora impossibilitati a presenziare.

Attenzione al mercato secondario

Il club nerazzurro invita i tifosi ad acquistare i biglietti Inter Milan esclusivamente attraverso i canali ufficiali. L’acquisto da siti di rivendita non autorizzati o da privati può comportare il rischio di frodi e l’invalidità del tagliando all’ingresso dello stadio.

Un derby da non perdere

Il derby di Milano rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione calcistica. L'atmosfera di San Siro, la rivalità storica tra le due squadre e la posta in palio rendono i biglietti Inter Milan tra i più ricercati dell'anno. Chi riuscirà ad aggiudicarsi un posto potrà vivere un'esperienza unica, immerso nella passione nerazzurra.