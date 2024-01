Per Genoa Lecce invasione al Ferraris: staccati 1500 biglietti

Staccati 1500 biglietti per quanto riguarda la trasferta dei tifosi del Lecce in quel di Genova contro i rossoblu di Gilardino

In vista di Genoa Lecce, scontro diretto per la salvezza, i tifosi giallorossi vogliono fare come sempre le cose in grande, e per tale sfida è attesa l’ennesima invasione all’interno del settore ospiti dello stadio Ferraris.

Secondo quanto riportato da calciolecce, sono stati staccati ben 1500 biglietti: si prospetta sicuramente una grande atmosfera.