Bijol Udinese: «Io come Sinner. Inter? Quest'anno non ho ancora segnato...»

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, si è raccontato a Tuttosport in vista della sfida contro l’Inter e ha fatto un paragone con Sinner

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, si è raccontato a Tuttosport in vista della sfida contro l’Inter e ha fatto un paragone con Sinner. Le sue dichiarazioni:

SPORT – «Sciavo, proprio come Sinner (ride, ndr). Poi, quando c’è stato da prendere una decisione, ho scelto il calcio e da lì ho iniziato a lavorare per diventare un professionista. E oggi sono qui».

ATTACCANTE DIFFICILE – «Difficile dirlo perché in Italia trovi di fronte giocatori che hanno sempre qualità diverse. Se però devo proprio sceglierne uno, direi Osimhen: è veloce, ha fisico e poi svaria su tutto il fronte d’attacco per aiutare la squadra. Affrontarlo è sempre un problema perché non ti lascia mai respirare».

INTER – «Lavorando di squadra, ma non ci sono soltanto loro due: l’Inter quest’anno è la squadra più forte in Italia e gioca molto bene, dovremmo stare tutti sul pezzo. Però sono sicuro che interpreteremo bene questa partita».

GOL – «Beh, come non potrei… Ho fatto gol! E pure molto bello, per giunta in una delle prime partite che ho giocato in Italia… L’anno scorso, alla fine, ne ho fatti tre, l’ultimo contro il Sassuolo, mentre quest’anno ancora mi manca segnare il primo: magari da qui a fine stagione arriva…».