Bilancio Chelsea 2025: profondo rosso da 301 milioni di euro, pesano i costi record! L’analisi shock non lascia dubbi

Bilancio Chelsea 2025: rosso da 301 milioni di euro, l’analisi shock sui conti del club londinese. Ecco cos’è successo

Il Chelsea ha ufficialmente chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 2025 registrando una perdita monstre di 301,8 milioni di euro. Un vero e proprio rosso record per il club londinese, che fa da pesante contraltare all’utile di 149 milioni di euro registrato nel 2024. Quest’ultimo, tuttavia, era stato frutto dell’escamotage contabile legato alla cessione della squadra femminile a una holding della stessa proprietà. A incidere in modo decisivo su questo grave passivo è l’aumento vertiginoso e inarrestabile dei costi di gestione.

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Ricavi: volano i diritti tv, crolla il player trading

Nella stagione 2024/25, i ricavi complessivi dei Blues si sono attestati a 630,6 milioni di euro. L’esercizio evidenzia un crollo verticale dei proventi derivanti dal player trading (fermi a soli 66,5 milioni contro i 175,2 dell’anno precedente). Questa drastica flessione è stata arginata solo in parte dalla notevole crescita dei diritti televisivi, saliti a 233,7 milioni di euro grazie ai trionfi europei e internazionali in Conference League e al Mondiale per Club sotto la guida tecnica dell’allora allenatore Maresca. Crescono lievemente anche i ricavi da gara (99,7 milioni), mentre si registra un calo fisiologico per i ricavi commerciali (230,7 milioni).

Costi fuori controllo: stipendi e ammortamenti alle stelle

Il vero tallone d’Achille del bilancio 2025 è rappresentato dalla voce dei costi, schizzati a quota 918,9 milioni di euro complessivi (in netto rialzo rispetto ai 782 milioni della passata stagione). La spesa più gravosa resta saldamente il costo del personale, che tocca quota 412,7 milioni di euro. Impressionante anche l’impatto degli ammortamenti, pari a 245,7 milioni di euro, un effetto diretto e inevitabile delle faraoniche campagne acquisti condotte sul mercato negli ultimi anni. In fortissima espansione anche gli altri costi operativi (260,5 milioni).

Patrimonio netto salvato dalla proprietà

La marcata differenza tra fatturato e spese ha generato un passivo operativo di 288 milioni, portando il risultato netto al deficit record di -301,8 milioni di euro. Nonostante queste cifre allarmanti, il patrimonio netto del club al 30 giugno 2025 resta rassicurante e si attesta a 1.002,4 milioni di euro. A tenere a galla le finanze della società londinese sono stati i massicci e provvidenziali versamenti della proprietà, che ha immesso liquidità per oltre 389 milioni di euro per ripianare le perdite e garantire la stabilità aziendale.