Bilancio Juventus, il CdA approva il primo semestre 2025/26: perdita di 2,5 milioni. Il comunicato

Bilancio Juventus, il CdA bianconero conferma un rosso da 2,5 milioni: il comunicato con tutti i dettagli

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio relativo al primo semestre dell’esercizio 2025-26, registrando una perdita pari a 2,5 milioni di euro. La società ha quindi ufficializzato i risultati contabili della prima parte dell’anno fiscale, evidenziando il rosso emerso dall’analisi dei conti.

Di seguito viene riportato il comunicato ufficiale del club bianconero con i dettagli del documento contabile e le eventuali indicazioni sulle misure da adottare per il prosieguo dell’esercizio:

COMUNICATO – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero ha, inter alia, esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025. Il primo semestre dell’esercizio 2025/2026 chiude con una perdita consolidata di € 2,5 milioni, con una variazione di € 19,4 milioni rispetto al risultato positivo di € 16,9 milioni consuntivato nel primo semestre dell’esercizio precedente.

Il risultato beneficia degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Corporate sia nell’area Football, che non hanno peraltro comportato effetti sugli investimenti pianificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi ipotizzati nel Piano Strategico sia in relazione alla competitività sportiva a livello italiano e internazionale, sia al rafforzamento del brand Juventus a livello globale. Ai fattori sopra evidenziati si aggiungono componenti di costo non ricorrenti riferibili ad accantonamenti per gli oneri connessi all’esonero dell’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuto a ottobre 2025.

