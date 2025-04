Bisseck: «Nella ripresa ogni tanto entriamo stanchi, ma... A San Siro con il Bayern sarà una grande sfida»

Le parole di Yann Bisseck, difensore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro il Cagliari

Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole del difensore nerazzurro.

QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, allora sono molto contento. La cosa più importante è che abbiam vinto, abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo continuare così»

SE AVVERTIAMO LO STEP DI MATURITA’ FATTO? VINCERE AIUTA A VINCERE? – «Sì, è normale. Qualche volta quando entriamo nel secondo tempo siamo un po’ stanchi, ma abbiamo preparato bene la partita e penso che oggi abbiamo fatto un bel secondo tempo».

UN MESSAGGIO PER GLI AMICI DEL BAYERN MONACO? – «Ci vediamo a San Siro, sarà una bella partita».