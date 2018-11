Il Boca Juniors a pochi giorni dalla sfida ritorno in Copa Libertadores sfotte il River Plate per i trascorsi in B – VIDEO

Il Boca Juniors sfida il River Plate su Twitter! In occasione del derby argentino di ritorno (match d’andata finito 2-2) di sabato sera valido per la Copa Libertadores, gli Xeneizes sfottono i rivali. L’account ufficiale twitter del Boca, a pochi giorni dalla sfida, ha pubblicato un video ricco di reti della squadra seguito da una frase provocatoria del “Diez” Riquelme:“Si nos toca jugar contra RiBer…”. Il riferimento riguarda la retrocessione in seconda divisione dei Millonarios del 2011. Il Superclasico si prospetta più caldo che mai, anche sui social. La retrocessione da sempre è un tema ricorrente negli sfottò tra squadre. L’esempio più noto del calcio italiano è quello dell’Inter, che non si dimentica mai di schernire la Juve per la stagione 2006-07 trascorsa in Serie B, provvedimento punitivo per lo scandalo di Calciopoli.

Ecco il video sfottò del Boca Juniors ai danni del River Plate: