Bodo Roma, Mourinho minimizza la sconfitta: «Saremo in semifinale»

Bodo/Glimt Roma, Mourinho minimizza la sconfitta: «Saremo in semifinale». E per l’infortunio di Mancini: «Grazie al campo sintetico»

L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato a DAZN al termine della sconfitta contro il Bodo/Glimt. Di seguito, le sue dichiarazioni.

MOURINHO – «Non è una sconfitta. Abbiamo ancora il secondo tempo da giocare a Roma, con i nostri tifosi. Nelle tre partite che abbiamo giocato contro di loro non ne abbiamo vinta nessuna, ma ce n’è solo una che conta: ed è la prossima. Sapevamo che giocare sul sintetico fosse un altro sport, ma sapevamo anche che fosse una situazione vulnerabile per gli infortuni. Ora ne abbiamo la prova evidente: sembra che l’infortunio di Mancini sia importante. Mancini non sta bene, sembra che sia un infortunio importante. Dobbiamo ringraziare chi permette che si giochi su un campo sintetico. Fiducia per il ritorno?! La vinciamo, saremo in semifinale! Non ho idea se recupereremo Zaniolo per domenica».