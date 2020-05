Boga, tante big sull’attaccante ma il Sassuolo non lo vuole cedere

Jeremie Boga è finito nel mirino di varie big, tra cui la Juve, a suon di ottime prestazioni, assist e gol: il Sassuolo, però, non cede

8 reti, 2 assist, 6.26 di media voto a partita, 4.42 dribbling riusciti e molto altro. Stiamo parlando di Jeremie Boga, uno dei protagonisti di questa Serie A. L’ivoriano ha conquistato il Sassuolo, attirando su di sé l’interesse di tante big, tra cui la Juve, al quale il giocatore è stato accostato.

Non c’è solo l’interesse bianconero sull’ala del Sassuolo: anche il Chelsea, club nel quale è cresciuto, Napoli e Borussia Dortmund hanno messo nel mirino il neroverde. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la volontà del Sassuolo sembra però chiara: non hanno intenzione di cedere alle lusinghe dei top club.