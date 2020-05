Sassuolo Boga, tolto il diritto di riacquisto del Chelsea. Il futuro, dunque, dipenderà soltanto dal club neroverde

Il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Chelsea per togliere il diritto di riacquisto sul cartellino di Jeremie Boga. A riportare l’importante notizia di mercato è Sky Sport, che analizza la situazione dell’ivoriano.

Il club neroverde – dunque – ha voluto anticipare tutti con l’obiettivo di trattenere l’attaccante ancora per un altro anno. Ora il Chelsea non avrà più la possibilità di riscattarlo per 8 milioni di euro.