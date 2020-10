Boldt Roma, il ds: «Ho un contratto con l’Amburgo»

Jonas Boldt, dirigente dell’Amburgo, ha smentito le voci che lo vorrebbero alla Roma nel corso dei prossimi mesi come direttore sportivo

«Imparare l’italiano? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata».