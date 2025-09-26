Bologna, Skorupski para tutto il possibile: ma è l’Aston Villa a passare 1-0. Il portiere rossoblù prende anche un rigore, ma la prima della squadra di Italiano in Europa League è amara

Un eroe solitario, un “Batman” tra i pali che però non basta a salvare il Bologna. L’esordio in Europa League dei rossoblù si chiude con una sconfitta di misura (1-0) a Villa Park, ma il risultato lascia un amaro in bocca profondo per un’occasione sprecata. L’unico a mostrarsi veramente all’altezza della serata è stato un monumentale Łukasz Skorupski, l’unico a giocare con quella “sfacciataggine” necessaria per le notti europee, parando tutto il possibile, incluso un rigore a Watkins.

La partita del Bologna ha avuto due facce, ma è stata condannata da un primo tempo passivo e timoroso. Le scelte iniziali di Vincenzo Italiano, che ha lasciato in panchina uomini chiave come Orsolini, non hanno pagato. La squadra è apparsa macchinosa e in ritardo, costantemente sorpresa dalla velocità di un Aston Villa che, pur senza strafare, ha dominato i primi 45 minuti. Il gol di McGinn è stata la logica conseguenza di una difesa in affanno e di una copertura insufficiente. Per quasi un tempo, Skorupski è stato l’orso del luna park, un bersaglio costante sotto i colpi degli inglesi.

Nella ripresa, lo scenario è parzialmente cambiato. L’Aston Villa ha abbassato i ritmi e il Bologna ha provato a rialzare la testa, ma è stato ancora Skorupski a tenere in vita i suoi: al 65′, ha ipnotizzato Watkins dal dischetto, restando fermo e respingendo un rigore che avrebbe potuto chiudere la partita. Un intervento prodigioso che ha dato la scossa.

Pochi minuti dopo, con l’ingresso tardivo di Orsolini, il Bologna ha creato la sua più grande occasione: cross perfetto dell’esterno e colpo di testa di Castro che si è stampato sulla traversa. Un urlo rimasto in gola, simbolo di una serata in cui i rossoblù hanno dato l’impressione di aver perso troppo tempo. Resta il rammarico per un primo tempo regalato e la consolazione di aver trovato un portiere in stato di grazia, un supereroe solitario in una notte europea piena di rimpianti.