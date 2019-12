Bologna, possibile scambio con il Genoa. Favilli arriverebbe alla corte di Mihajlovic, Destro a quella di Motta

Per ora è solo una suggestione ma potrebbe presto diventare qualcosa di più. Il Bologna ha atteso per molti mesi Mattia Destro, il giocatore però non ha ancora dato quelle risposte che il tecnico Sinisa Mihajlovic voleva.

Per questo il pensiero va ad uno scambio tra Bologna e Genoa, tra Destro e Favilli. Per ora un nulla di fatto ma il mercato deve ancora iniziare.