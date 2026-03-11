Bologna News
Bologna, i convocati per la Roma: Italiano recupera due big per l’andata degli ottavi di Europa League! La lista completa
Bologna, i convocati per la Roma: la lista di Italiano per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2025/26
Cresce l’attesa per la sfida d’andata europea che vedrà opposte la Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, e il Bologna. Alla vigilia di questo fondamentale e delicato crocevia stagionale, Vincenzo Italiano ha ufficialmente diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta capitolina.
I recuperi in extremis: buone notizie per il reparto arretrato
La notizia più confortante per lo scacchiere tattico rossoblù riguarda senza dubbio le fasce e il centro della difesa. Figurano infatti regolarmente nell’elenco dei convocati sia Torbjorn Heggem sia Juan Miranda.
Dopo essere tornati a lavorare in gruppo solamente alla ripresa degli allenamenti di ieri, 10 febbraio, il loro allenatore ha deciso di non perdere tempo, convocandoli immediatamente per questo cruciale e prestigioso impegno continentale.
L’elenco completo dei convocati rossoblù
Di seguito, la lista dettagliata di tutti i calciatori del Bologna a disposizione per l’atteso match di coppa contro i giallorossi:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
