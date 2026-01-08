Bologna, dentro la crisi della squadra di Italiano: l’allarme dopo il KO con l’Atalanta e l’appello a Saputo

Bologna, dentro la crisi della squadra di Italiano. L’allarme Europa dopo il KO con l’Atalanta e l’appello a Saputo: «Servono acquisti!»

Il Bologna sta attraversando il momento più difficile della sua recente gestione tecnica, scivolando in una crisi di risultati che rischia di compromettere l’intera stagione. I Felsinei non vincono in campionato da ben sei partite, un digiuno preoccupante che non si registrava dal lontano maggio 2023. Come analizzato lucidamente da Bruno Bartolozzi sulle colonne del Corriere dello Sport, la situazione di classifica inizia a farsi allarmante: il distacco dal sesto posto, vitale per l’Europa, potrebbe presto dilatarsi fino a dieci punti se non ci sarà un’inversione di rotta immediata. L’editorialista sottolinea un’involuzione statistica netta: nelle ultime sei uscite, i rossoblù sono andati a segno solo 4 volte (di cui appena 2 su azione manovrata) subendo ben 11 reti, un dato drammatico se confrontato con i soli 8 gol incassati nelle precedenti dodici gare.

Difesa in affanno e attacco inceppato

I problemi strutturali emergono in entrambe le fasi di gioco. Dietro, la coppia centrale formata dal giovane ceco Martin Vitik e dal norvegese Torbjorn Heggem appare in costante difficoltà, non reggendo il confronto con gli avversari in termini di velocità e sincronismi. Davanti, il reparto è sterile: né l’esperto Ciro Immobile, né l’olandese Thijs Dallinga, né le alternative Santiago Castro e Riccardo Orsolini riescono a trovare la via della rete con continuità. Per Bartolozzi, non basta più il lavoro sul campo del tecnico Vincenzo Italiano: serve una scossa societaria.

L’appello a Saputo: cambiare strategia

Gennaio diventa il mese della verità. L’articolo esorta il patron Joey Saputo a intervenire sul mercato abbandonando la rigida regola delle cessioni propedeutiche agli acquisti: servono “energie e volti nuovi” subito, senza fare troppi conti. Il confronto con l’Atalanta è impietoso: mentre la Dea ha saputo sostituire l’infortunato Scamacca investendo su Nikola Krstovic, che sta trascinando i nerazzurri, il mercato degli emiliani fatica a decollare. Per uscire dal labirinto, serve lucidità e investimenti immediati.

