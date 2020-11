Bologna, De Silvestri avverte: «Linea difensiva ancora da migliorare»

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato della gara contro il Napoli persa in casa per il gol di Osimhen. Le sue parole

Lorenzo De Silvestri, intervenuto ai microfoni dei canali del Bologna nell’iniziativa per bambini “Oggi intervisto io”, è tornato sulla gara con il Napoli.

«Come ho giocato? Penso bene, anche se in alcune situazioni potevo marcare anche meglio. Prima della partita ci eravamo promessi di non prendere nessun gol poi, invece, ne abbiamo preso un purtroppo. Sono però convinto che in generale la linea difensiva si sia mossa bene, poi comunque ci sarà ancora da migliorare».