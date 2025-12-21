Bologna, Italiano sicuro: «Dobbiamo vincere le finali. Orgoglioso dei miei ragazzi, ma...» - Calcio News 24

Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato così in vista della finale di Supercoppa italiana. La situazione non lascia sconti

Il Bologna si avvicina alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli con grande concentrazione e consapevolezza. Alla vigilia della sfida, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha toccato numerosi temi, sottolineando l’importanza storica dell’evento per la città e per il club. «Siamo arrivati in finale e questo è motivo di grande orgoglio per tutto il Bologna – ha spiegato – ma ora serve una spinta ulteriore per provare a completare il percorso».

Italiano ha ricordato anche il valore simbolico della presenza di Roberto Baggio, già vicino alla squadra nella finale di Coppa Italia: una figura che rappresenta il legame profondo tra il Bologna e la sua storia. La preparazione, però, non è solo emotiva. «Stiamo recuperando energie e lavorando molto sull’aspetto mentale – ha aggiunto – perché in una finale bisogna essere pronti sotto ogni punto di vista».

La forza psicologica sarà decisiva. Il Bologna dovrà restare dentro la partita per tutti i 90 minuti, come già dimostrato contro l’Inter, quando la squadra ha saputo reagire dopo un avvio difficile. La crescita dell’ultimo anno, tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa, ha aumentato la fiducia del gruppo.

Nessuna ansia, ma grande attesa. Italiano ha parlato di emozione positiva e massima attenzione, sottolineando che scenderà in campo chi potrà garantire il massimo rendimento. L’infortunio di Bernardeschi obbligherà a qualche cambio, ma il tecnico chiede compattezza e spirito di squadra.

Per Italiano si tratta di una nuova finale, diversa dalle precedenti, perché ogni dettaglio può fare la differenza. «Le finali non si giocano, si vincono», ha ricordato, ribadendo l’obiettivo di evitare rimpianti. Il Bologna sogna di scrivere una pagina di storia e di essere ricordato come una squadra capace di riportare questi colori ai vertici, onorando il passato glorioso del club e regalando una notte speciale alla sua gente.

