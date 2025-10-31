Bologna, Dominguez deve dare una svolta alla sua annata: su di lui passa la qualità della squadra! - Calcio News 24

Bologna, il caso Dominguez: fuoco di paglia o talento da rilanciare? La situazione attuale

Il Bologna continua a essere una delle realtà più interessanti del calcio italiano, capace di unire progettualità, gioco e valorizzazione dei giovani. Tra i tanti talenti che hanno attirato l’attenzione negli ultimi mesi, uno dei nomi più discussi è quello di Benjamin Dominguez, l’esterno argentino che, solo un anno fa, aveva infiammato il Dall’Ara con le sue giocate. Oggi, però, la sua situazione appare più complessa e ricca di interrogativi.

L’esplosione di Dominguez arrivò quasi per caso, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, quando gli infortuni di Ndoye e Cambiaghi aprirono per lui uno spazio prezioso sulla corsia sinistra del Bologna. L’argentino non si fece pregare: in poche settimane mise insieme numeri da protagonista — 4 gol e 2 assist — mostrando velocità, tecnica e personalità. Un periodo scintillante che fece pensare a molti di aver trovato un nuovo gioiello destinato a imporsi in Serie A.

Con il passare dei mesi, però, quella luce si è affievolita. Il ritorno in campo di Cambiaghi, la crescita esponenziale di Ndoye e alcuni cambiamenti tattici apportati da Vincenzo Italiano hanno relegato Dominguez ai margini del progetto tecnico. Oggi il classe 2004 fatica a trovare spazio, spesso partendo dalla panchina e vedendo ridursi il suo minutaggio.

Eppure, all’interno dell’ambiente Bologna, nessuno mette in dubbio le sue qualità. Si tratta di un giocatore giovane, esplosivo e ancora in fase di maturazione, capace di spaccare le partite quando entra con la giusta mentalità. La società, da sempre attenta ai profili di prospettiva, crede ancora nelle sue potenzialità e valuta con calma il percorso di crescita più adatto per lui. Non è escluso che, durante la prossima finestra di mercato, il Bologna possa considerare un prestito per consentirgli di trovare continuità e minuti preziosi.

La storia di Benjamin Dominguez è quindi quella di un talento ancora da scolpire, di un giocatore che ha mostrato lampi di qualità ma deve imparare a mantenere costanza e fiducia. Il Bologna, nel frattempo, continua il suo percorso di crescita, cercando di combinare risultati e valorizzazione dei giovani: una filosofia che potrebbe presto riportare Dominguez al centro del progetto, pronto a riaccendere i riflettori che, solo un anno fa, lo avevano reso protagonista.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A