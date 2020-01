Bologna-Fiorentina, i convocati di Mihajlovic: c’è Soriano

Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati per il match contro la Fiorentina di domani alle ore 12.30

Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la prima sfida del 2020 del Bologna, che sarà domani alle 12.30 contro la Fiorentina. Out Dzemaili per un attacco febbrile.

I CONVOCATI – Skorupski, Da Costa, Sarri; Bani, Denswil, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu, Corbo; Soriano, Poli, Schouten, Svanberg, Medel, Stanzani; Orsolini, Palacio, Sansone, Juwara, Skov Olsen, Santander.