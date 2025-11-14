Bologna, come sta Ciro Immobile? Ecco le ultime indiscrezione sul centravanti rossoblu. La situazione

Bologna News
Bologna, seduta in vista delle prossime gare: Immobile torna parzialmente in gruppo
Il Bologna ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico Niccolò Galli, preparando la squadra per i prossimi impegni di campionato. La seduta odierna ha visto protagonisti i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali, impegnati in una sessione completa tra lavoro atletico, esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto. Tra i presenti, grande attenzione ha catturato Ciro Immobile, che si è allenato parzialmente con i compagni, continuando così il suo percorso di recupero dopo i recenti acciacchi.
La giornata è stata strutturata con una prima fase di attivazione atletica, volta a migliorare resistenza e rapidità nei cambi di direzione. Successivamente il tecnico del Bologna ha guidato esercitazioni tattiche mirate a consolidare gli schemi difensivi e offensivi della squadra, con particolare focus sulla costruzione del gioco dal basso e sulle transizioni veloci. Infine, la classica partitella a campo ridotto ha permesso di lavorare sulla finalizzazione e sul pressing in situazioni di gioco reale, coinvolgendo gran parte della rosa.
Non tutti i giocatori del Bologna hanno partecipato all’intera seduta. Remo Freuler è rimasto assente, mentre Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe hanno proseguito il programma di terapie per problemi fisici, lavorando a parte sotto il controllo dello staff medico. Federico Ravaglia ha invece svolto lavoro differenziato, seguendo un programma personalizzato per rientrare a pieno regime senza rischi.
Il ritorno parziale di Ciro Immobile rappresenta un segnale positivo per il Bologna, che spera di poter contare sull’esperienza e sulla capacità realizzativa del centravanti già nelle prossime partite. L’attaccante italiano, noto per la sua freddezza sotto porta e la capacità di creare spazi per i compagni, potrebbe diventare un punto di riferimento importante per la squadra, sia in fase offensiva che come leader in campo.
Lo staff tecnico e medico del Bologna continuerà a monitorare attentamente le condizioni di Immobile nelle prossime sedute, bilanciando la necessità di reinserirlo gradualmente con l’obiettivo di preservarne la forma fisica e prevenire ricadute. La presenza del bomber ex Lazio e Torino sarà fondamentale per dare continuità al reparto offensivo e migliorare le prestazioni complessive della squadra nelle prossime giornate di campionato.
Con il rientro progressivo di Immobile e la gestione attenta degli altri giocatori infortunati, il Bologna punta a ritrovare equilibrio e competitività, preparando con determinazione la seconda metà della stagione.
