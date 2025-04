Bologna, nuova tegola per Italiano: si fermano Ndoye e Pedrola, ecco quando li recupera

Bologna, guai per Italiano: in attacco si fermano Ndoye e Pedrola: saltano la sfida con l’Udinese: ci saranno per Juve e Milan?

Il Bologna perde un pezzo importante: come riportato dal Resto del Carlino Dan Ndoye ha rimediato un risentimento alla coscia sinistra e dovrà stare fermo 2-3 settimane, rischiando di arrivare alla finale di Coppa Italia contro il Milan solo a mezzo servizio. Italiano perde anche Estanis Pedrola per un problema simile, complicando la gestione degli esterni offensivi. Stasera a Udine, e domenica contro la Juve, mancheranno dunque alternative preziose, e il tecnico dovrà contare sulla vena realizzativa di Orsolini, già autore di 14 gol stagionali, e sul rientrante Odgaard.

Nonostante le assenze, Italiano prepara una squadra competitiva: in attacco si gioca anche la carta Dallinga, in crescita nelle coppe ma a secco in campionato da gennaio. In difesa potrebbero rientrare Skorupski, Calabria e Miranda (attenzione alla diffida di quest’ultimo), mentre a centrocampo Freuler sarà affiancato da Aebischer, con Dominguez e Cambiaghi in ballottaggio per completare il reparto. La corsa verso il sogno europeo del Bologna continua tra entusiasmo e inevitabili difficoltà fisiche.