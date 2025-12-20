Bologna News
Bologna, arriva il comunicato sulle condizioni di Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter: i dettagli
Bologna, aggiornamento sulle condizioni di Bernardeschi dopo il ko con l’Inter: il comunicato del club felsineo
Serata amara per Federico Bernardeschi, costretto ad abbandonare il campo nel finale del primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana. L’esterno del Bologna è caduto malamente dopo un duro scontro di gioco, un episodio che ha subito fatto temere il peggio allo staff rossoblù.
Bernardeschi è rimasto a terra visibilmente dolorante per diversi secondi, richiedendo l’intervento immediato dei medici. Dopo una rapida valutazione a bordo campo, Vincenzo Italiano ha scelto la via della prudenza, decidendo di sostituirlo già prima dell’intervallo per evitare rischi ulteriori.
All’indomani di Bologna Inter, i rossoblù sono tornati ad allenarsi questa mattina a Riyadh per preparare la sfida contro il Napoli, finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì alle 22 (ora locale) all’Al Awwal Park. Ecco le ultime fornite dal club sulle condizioni di Bernardeschi:
COMUNICATO BOLOGNA – Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane.
