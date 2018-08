Infortunio Donsah, brutte notizie per il Bologna di Filippo Inzaghi: il centrocampista ghanese starà fermo ai box per due mesi

Infortunio Donsah, inizia male la stagione per il centrocampista del Bologna. La formazione di Filippo Inzaghi sta concludendo il ritiro pre-campionato in vista dell’inizio della stagione e il tecnico rossoblu deve fare i conti con l’assenza del ghanese: frattura al perone, out due mesi.

Ecco il comunicato diramato dal club felsineo: «Gli esami a cui è stato sottoposto Godfred Donsah hanno evidenziato una frattura composta al perone della gamba destra. Il giocatore è rientrato a Bologna in mattinata. Tempi di recupero previsti due mesi circa».