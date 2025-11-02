Bologna, Freuler inamovibile a centrocampo: Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo. C’è un grande favorito fra i rossoblù

Bologna, Freuler è inamovibile nel club felsineo. Ma Italiano è chiamato a sciogliere le riserve per ritrovare i tre punti e rilanciarsi.

Con una stagione così intensa, il Bologna deve gestire al meglio le rotazioni, soprattutto a centrocampo, dove Remo Freuler è il giocatore di movimento più impiegato dalla squadra. Dopo aver osservato dalla panchina i primi 67 minuti della partita contro il Torino, Freuler è pronto a tornare titolare nella sfida di oggi contro il Parma, a conferma del ruolo centrale che ricopre nel progetto tecnico di Bologna.

Tre candidati per una maglia

Con Freuler confermato in mezzo al campo, il tecnico dovrà scegliere il compagno di reparto. Attualmente, i candidati sono tre: Ferguson, Nikola Moro e Tommaso Pobega. Sullo sfondo c’è anche Sulemana, rientrato in gruppo da circa tre settimane: l’attaccante potrebbe scendere in campo solo per spezzoni di partita, se le condizioni fisiche lo permetteranno.

Le possibilità dei tre centrocampisti titolari per la partita tra Parma e Bologna sono equilibrate. Contro il Torino, Italiano ha schierato Ferguson e Moro dall’inizio, lasciando Pobega in panchina. La scelta del tecnico mantiene alta la competizione tra i giocatori, incentivando un ritmo elevato anche negli allenamenti. Pobega, dopo essere partito titolare nella prima giornata contro la Roma, ha avuto poco spazio, collezionando solo quattro subentri e diverse panchine. Per tornare tra i titolari, l’ex Milan e Torino dovrà superare la concorrenza di Ferguson e Moro, e attualmente sta lavorando intensamente per guadagnarsi più minuti sul campo.

Nikola Moro in pole

Tra i tre candidati, al momento sembra che Nikola Moro abbia un leggero vantaggio per partire titolare. Il centrocampista croato sta trovando continuità di rendimento e, quando è sceso in campo dall’inizio, il Bologna non ha mai perso: in campionato sono arrivate tre vittorie e due pareggi, mentre in Europa League il successo a Bucarest contro lo Steaua ha confermato la sua importanza.

Questi dati lo rendono il favorito per la maglia da titolare, anche se la possibilità di sorprese rimane concreta. Ferguson e Pobega possono ancora aspirare a un posto da titolare, soprattutto se Italiano deciderà di cambiare assetto tattico o di sorprendere l’avversario. In ogni caso, la gestione del centrocampo sarà fondamentale per le ambizioni stagionali del Bologna, che punta a mantenere stabilità e qualità in tutte le competizioni.

Con la rotazione studiata attentamente e l’impiego strategico di Freuler, Moro, Ferguson e Pobega, il Bologna affronta le prossime sfide con la possibilità di sfruttare al meglio il proprio potenziale e mantenere alta la competitività.