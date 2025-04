Bologna, Italiano: «Inizio non all’altezza, poi diventa dura. Castro non sta bene, il motivo!»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita di Atalanta-Bologna, terminata 2-0.

SCONFITTA – «All’inizio ci siamo fatti sorprendere dalla prima situazione, con i nostri difensori potevamo mettere una pezza poi quando vai sotto di due gol con l’Atalanta non è semplice. La reazione c’è stata, non siamo riusciti a riaprirla. Speravo di avere più imprevedibilità nel secondo, ma sono stati i primi venti minuti nei quali non siamo stati all’altezza».

BOLOGNA LEZIOSO – «Vanno dati anche i meriti all’Atalanta, dovevamo domare questa partenza loro ma non ci siamo riusciti. Non parlerei di leziosità, ma di attenzione: sui due gol potevamo fare qualcosa di diverso. Dopo abbiamo preso in mano la partita, ma non puoi approcciare una partita come questa. Non abbiamo sottovalutato niente, la reazione c’è stata ma non abbiamo avuto la forza di riaprirla come dovevamo fare. La squadra è ancora all’interno di quelle che sono le prestazioni di un certo livello, a tratti siamo riusciti a metterli alle corde e da lì dobbiamo ripartire per affrontare le squadre forti che troveremo nelle prossime partite».

CASTRO ED ODGAARD – «Non stanno bene, Santiago soffre di questa botta al piede che ha preso in nazionale. Odgaard lo abbiamo gestito fino a due giorni prima della partita e avendo tante frecce a disposizione ho cercato di non forzare perché perder qualcuno mi darebbe fastidio. Dallinga? Oggi sarebbe stato difficile per chiunque, poi è chiaro che un attaccante deve trovare la giocata. Rispetto all’inizio è comunque un Dallinga diverso».

ORSOLINI – «Ci sta, si vede subito quando non è decisivo e concreto per fare la differenza, quando succede questo è giusto provare qualche altra caratteristica come ho fatto con Dominguez e Cambiaghi. Orso è un ragazzo intelligente che capisce, ci farà vincere tante partite».