Bologna, Italiano può sorridere: recupero immediato di quel giocatore - Calcio News 24

Bologna, Sulemana verso la prima convocazione: novità in vista

Sta per arrivare il suo momento: Ibrahim Sulemana potrebbe ottenere la prima convocazione con la maglia del Bologna. Il centrocampista ghanese è rientrato da alcuni giorni in gruppo e lavora con impegno per tornare in condizione. La speranza in casa Bologna è che possa essere inserito già nella lista per la trasferta in Sardegna, alla Unipol Domus.

Al Bologna intanto si valuta con attenzione il recupero di Sulemana. Pur non essendo ancora nelle condizioni ottimali, il club crede nelle sue potenzialità e nella sua integrazione nel progetto tecnico. Per la gara contro il Cagliari, è molto probabile che l’allenatore del Bologna lo porti almeno in panchina, così da fargli prendere confidenza col gruppo e con la tensione del match.

Le scelte per la squadra del Bologna stanno diventando delicate. Jhon Lucumi è rientrato da un lungo viaggio dal Canada soltanto ieri e oggi finalmente si unirà al resto del gruppo. Trattandosi di un rientro tardivo, nel Bologna è forte la possibilità che in campo dal primo minuto vengano preferiti altri: Vitik potrebbe partire titolare, con a fianco Heggem, anch’egli ormai disponibile, per dare equilibrio e garanzie alla difesa del Bologna.

Il tecnico del Bologna ha già iniziato a preparare la sfida: ieri si è concentrato soprattutto sugli aspetti del possesso palla, alternando esercitazioni specifiche e una partitella finale. Spesso, come avviene anche nel Bologna, chi ha lavorato con continuità durante la settimana gode di preferenza nelle scelte di formazione. E questo potrebbe favorire chi ha avuto modo di preparare meglio l’incontro.

In vista della convocazione di Sulemana, il Bologna non vuole forzature: l’obiettivo è farlo crescere passo dopo passo, senza sovraccaricarlo. Inserirlo gradualmente — magari partendo dalla panchina — è la strada che il Bologna ritiene più saggia per tutelare il giocatore e garantire equilibrio alla squadra.

Il nome di Bologna torna spesso nei ragionamenti interni: è il club che punta su giovani talenti, è la città che applaude le speranze. In questa fase, la convocazione di Sulemana rappresenterebbe un piccolo, ma significativo passo nel progetto del Bologna.

Conclusione: per il Bologna, o meglio, per Sulemana, la chiamata in nazionale potrebbe finalmente concretizzarsi. Il club crede in lui, lo inserisce progressivamente e lo protegge, in un percorso che potrebbe essere l’inizio di grandi cose per il talento del Bologna.

