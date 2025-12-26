Bologna, Italiano pensa ad una rivoluzione: in attacco possibile diverse novità contro il Sassuolo. E su Immobile...

Bologna, possibile novità in attacco contro il Sassuolo. Dallinga favorito per una maglia da titolare e Immobile pronto a subentrare

Novità importanti in arrivo per l’attacco del Bologna, che si prepara alla sfida di domenica contro il Sassuolo con alcune possibili modifiche nell’undici iniziale. Dopo le ultime due presenze da titolare ravvicinate, arrivate nel giro di pochi giorni anche in Supercoppa Italiana, Santiago Castro potrebbe partire dalla panchina almeno all’inizio del match. Una scelta legata soprattutto alla gestione delle energie e alle alternative a disposizione di Vincenzo Italiano.

In vista della gara, infatti, il tecnico del Bologna sta seriamente valutando l’utilizzo di Thijs Dallinga dal primo minuto. L’attaccante olandese, rimasto un po’ ai margini nelle ultime uscite, potrebbe tornare protagonista proprio contro il Sassuolo. Non si tratta ancora di una decisione definitiva, ma le indicazioni portano in questa direzione, con Italiano pronto a sfruttare al meglio le rotazioni offensive.

Il ballottaggio tra Dallinga e Castro è uno dei temi principali della vigilia in casa Bologna. L’argentino, pur partendo probabilmente dalla panchina, resta una risorsa fondamentale e sarà pronto a subentrare nel corso della gara, soprattutto nella ripresa. La sua vivacità e la capacità di attaccare la profondità possono risultare decisive a partita in corso, quando gli spazi tendono ad aumentare.

Un altro nome da tenere in considerazione è quello di Ciro Immobile. L’attaccante, arrivato con grandi aspettative, sta gradualmente aumentando il proprio minutaggio e nelle prossime settimane dovrebbe trovare sempre più spazio. Al momento appare difficile immaginare Immobile titolare nell’immediato, ma il suo inserimento progressivo rappresenta un fattore importante per l’equilibrio offensivo del Bologna, che potrà contare su un’alternativa di grande esperienza.

Per quanto riguarda la trequarti, resta aperto il duello tra Fabbian e Odgaard. Il primo insidia seriamente il compagno per una maglia da titolare, grazie alle buone prestazioni offerte quando è stato chiamato in causa. Sulle corsie esterne, invece, le scelte sembrano più definite: a destra ci sarà Orsolini, punto fermo dell’attacco del Bologna, mentre a sinistra Rowe è in vantaggio su Cambiaghi.

Nel complesso, Italiano sta cercando di mantenere alta la competitività interna, sfruttando al massimo le alternative a disposizione. Le rotazioni offensive permettono al Bologna di affrontare una fase intensa della stagione con maggiore freschezza e imprevedibilità. La sfida contro il Sassuolo sarà un banco di prova importante per capire quali gerarchie prenderanno forma nelle prossime settimane, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare il percorso di crescita della squadra.